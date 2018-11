Piano di Sorrento: Addio al prefetto Mario Esposito, zio del presidente del Premio Penisola Sorrentina , che porta il suo stesso nome, Mario Esposito . Il Prefetto Mario Esposito, per anni responsabile della polizia di Frontiera dell’aeroporto internazionale di Fiumicino. Nella sua lunga e decorata carriera in divisa aveva anche ricoperto per diverso tempo il ruolo di direttore della Scuola superiore della Polizia di Stato.

Tutti noi vogliamo ricordarlo così in questa foto dove sorride al Premio Penisola Sorrentina.

Condoglianze Mario a te e alla tua famiglia.

Ti siamo vicini in questo dolore un abbraccio forte dallo staff di Positanonews.