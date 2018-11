Piano di Sorrento. Si amplia la copertura del metano in pochi mesi

Sono in arrivo nuovi tubi per il metano al fine di fornire copertura ad altre 12 zone circoscritte al territorio. L’accordo è stato siglato tra Comune e Italgas Reti, società che si occupa della realizzazione delle condotte e della distribuzione del gas in Penisola Sorrentina. Dunque, nei prossimi 12 mesi la copertura verrà ampliata in maniera esponenziale, riportiamo un elenco di tutte le zone a cui arriverà il gas metano: prima e nella seconda traversa di via Bagnulo, traversa Gottola, due tratti di via Madonna di Rosella, parte di via San Michele e di via Santa Margherita, il Corso Italia ai confini con Sant’Agnello, l’area del centro di raccolta rifiuti in via Gennaro Maresca, via Petrulo, via Sant’Agostino, via Breccioni e vico Mortora. L’espansione della copertura del metano era stata sollecitata numerose volte in precedenza sia dai residenti che dai proprietari di attività commerciali. Effettivamente il metano produce sicuramente meno danni all’ambiente ed è anche economicamente più conveniente rispetto ad altre fonti di energia. Tutto ciò ha fatto muovere la Giunta Comunale nella direzione sopradescritta; ci si augura che le aspettative e le esigenze vengano soddisfatte nel giro di pochi mesi.