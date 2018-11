Penisola Sorrentina, imposta di soggiorno non pagata: nei guai 4 alberghi. 300 mila euro di beni sequestrati

Imposta di soggiorno non pagata per gli anni che vanno dal 2012 al 2016. Sono finiti nei guai ben 4 alberghi della Penisola Sorrentina i quali si sono resi protagonisti di un’evasione da oltre 250 mila complessivi. La Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione di un sequestro preventivo anche per equivalente, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, di numerosi conti correnti e beni immobili intestati alle quattro strutture ricettive, in particolare ai 4 soggetti nella loro qualità di rappresentanti legali delle strutture ricettive operanti tra i comuni di Massa Lubrense, Sorrento e Sant’Agnello.

I soggetti sono stati accusati di peculato, in qualità di agenti contabili, poiché hanno omesso il pagamento dell’imposta, appropriandosi indebitamente della stessa, cagionando un danno al bilancio dell’Ente di competenza. Si parla di 297.659 euro di beni sequestrati.