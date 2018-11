Penisola Sorrentina, imposta di soggiorno non pagata: hotel nei guai e l’ABBAC dice la sua. “Tutelare operatori ricettivi”

La nuova inchiesta che vede coinvolti quattro hotel della Penisola Sorrentina ha creato scalpore. Il tutto dopo un’altra inchiesta che ha visto coinvolte ben 133 strutture ricettive sul territorio e che è scoppiata lo scorso anno. In questo caso, come già riferimmo alcuni giorni fa, si parla di tassa di soggiorno non pagata per 4 strutture ricettive, per gli anni che vanno dal 2012 al 2016.

Si parla di un’evasione da oltre 250 mila euro complessivi. La Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione di un sequestro preventivo anche per equivalente, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, di numerosi conti correnti e beni immobili intestati alle quattro strutture ricettive, in particolare ai 4 soggetti nella loro qualità di rappresentanti legali delle strutture ricettive operanti tra i comuni di Massa Lubrense, Sorrento e Sant’Agnello.

Le accuse sono di peculato, poiché è stato omesso il pagamento dell’imposta, appropriandosi illecitamente della stessa. L’ABBAC, tramite il presidente Agostino Ingenito ha voluto dire la sua in merito:

“Occorrono correttivi urgenti per garantire nuovi adeguamenti e per tutelare operatori ricettivi che garantiscono introiti certi al Comune, un ritardo per un versamento dell’imposta non può costare il rischio di un processo per peculato d’uso. Molti dei gestori che ci hanno contattato in queste settimane hanno evidenziato preoccupazione non per aver omesso il versamento ma perché è capitato di versare in ritardo rispetto alle scadenze. Non è possibile immaginare che taluni gestori che garantiscono introiti certi all’Ente si ritrovano iscritti in un fascicolo della Procura con il rischio di doversi difendere per il reato di peculato d’uso. Appare utile che l’Amministrazione Comunale si esponga per tutelare i tanti concittadini titolari di strutture ricettive extralberghiere professionali e non professionali per evitare loro ulteriori problematiche. L’Abbac ha inteso coordinare lo staff legale mettendo a disposizione consulenze ed informazioni di supporto a quanti sono incappati nei giusti controlli eseguiti e per lavorare ad un’azione di difesa collettiva”.