Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, tutti i ragazzi impazienti per l’uscita di “Detective Pikachu”, il film in live-action sui Pokémon

I Pokémon, chi non li conosce? Dopo i fumetti, il cartone animato, i videogiochi e l’applicazione che ti consentiva di catturare pokémon per strada e vivere avventure fantastiche, che hanno visto molti luoghi importanti della Penisola affollarsi dai ragazzi che cercavano di diventare più forti a quella che l’anno scorso sembrava l’applicazione del secolo, ecco che arriva un nuovo trend nel mondo degli appassionati dei pokémon: Detective Pikachu, il film in live-action sui Pokémon.

In questo articolo troverai il primo elettrizzante trailer rilasciato da Warner Bros.

Il teaser trailer presenta i due personaggi principali della pellicola, ovvero Tim Goodman (Justice Smith) e Pikachu, il compagno di tante avventure di Ash Ketchum, ma mostra anche altri Pokémon in azione, come Bulbasaur, Jigglypuff, Charizard e Mr. Mime.

In copertina trovate il trailer in italiano, di seguito invece quello in inglese, con Ryan Reynoldscome voce originale di Pikachu.

Il film segue le avventure del 21enne Tim, intenzionato a scoprire cosa sia successo a suo padre Harry Goodman, un brillante detective scomparso.

Nelle indagini è aiutato dal personaggio che dà il titolo alla pellicola, ovvero Detective Pikachu, investigatore ed ex-compagno di squadra proprio di Harry. I due sono in grado di comunicare, e dopo i primi dubbi, uniscono le forze per cercare di svelare il mistero tra le strade di Ryme City, scoprendo un segreto che potrebbe sconvolgere la coesistenza pacifica tra umani e Pokémon.

Nel cast del primo film live-action dedicato ai Pokémon figurano, oltre a Justice Smith e Ryan Reynolds, anche Kathryn Newton (che interpreta una giornalista alle prime armi che indaga sulla scomparsa di alcuni Pokémon), Ken Watanabe, Suki Waterhouse, Rita Ora e Bill Nighy.