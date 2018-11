Penisola Sorrentina. Controlli a raffica per abusi edilizi

Non si placano i controlli da parte della compagnia dei gendarmi di Sorrento che continuano, forse anche in vista delle festività natalizie, a controllare qualsivoglia forma di illegalità che vige nei comuni della Penisola Sorrentina riguardante il settore edilizio. A Sorrento sono stati denunciati 3 individui per quanto concerne una struttura in via degli Aranci che già precedentemente, nel 2016, avevano provveduto ad ampliare abusivamente salvo poi essere ribeccati proprio ora. A Piano di Sorrento sono state accusate altre tre persone di aver proceduto in maniera difforme rispetto alle normative legislative prestabilite per lo svolgimento dei lavori in una villa. A Vico Equense altre sei persone sono state contestate per il medesimo reato che coinvolge uno stabilimento balneare. Per quanto riguarda quest’ultimo ci sono state delle modifiche non conformi: modifica di un tratto di strada di circa 100 metri mediante l’implementazione di due rampe nei pressi di una zona che è sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale.