In penisola sorrentina il bike sharing sarà presto una realtà, approvata la delibera per la realizzazione del progetto

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha approvato una delibera che prevede l’acquisto di autobus a basso impatto ambientale per il Vesuvio e la zona flegrea nonché la realizzazione del progetto di bike sharing in penisola sorrentina e nell’area metropolitana per un importo complessivo di due milioni di euro. Quello del bike sharing è uno strumento di mobilità sostenibile finalizzato alla riduzione dell’utilizzo delle auto private e, conseguentemente, ad un miglioramento dell’inquinamento e del traffico, che in penisola sorrentina rappresenta uno dei problemi più grandi per il quale è arduo trovare una soluzione. Il progetto nasce in seguito ad un accordo siglato tra il ministero dell’Ambiente e l’Ente di piazza Matteotti per la riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera ed il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio, attraverso interventi di mobilità sostenibile. Con l’approvazione della delibera si potrà dare inizio all’attivazione del bike sharing lungo le realizzande piste ciclabili tra la penisola sorrentina e l’area flegrea e sulla vecchia ferrovia Cancello – Torre Annunziata. Il progetto prevede anche che una parte delle bici venga assegnata alle forze dell’ordine di stanza sul Vesuvio allo scopo di prevenire gli incendi e lo sviluppo di fenomeni criminali.