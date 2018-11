I pendolari della penisola sorrentina che raggiungono Capri per lavoro chiedono un abbonamento unico per traghetti e aliscafi

Capri. Nonostante l’estate sia ormai finita e si vada incontro alla stagione fredda sono sempre tanti i pendolari che ogni giorno raggiungono l’isola azzurra per motivi di lavoro affrontando non poche difficoltà, soprattutto quando il mare non è proprio “una tavola blu”, come recita una vecchia canzone. Ma, a parte questo, vi è anche il dilemma giornaliero sul mezzo da prendere, traghetto o aliscafo? Perché, complice il maltempo ed il mare mosso, non sempre le partenze sono regolari e, a volte, per rientrare sulla terraferma bisogna decidere all’ultimo quale dei due mezzi di trasporto si potrà utilizzare. E’ per tale motivo che i pendolari chiedono la possibilità di poter utilizzare un abbonamento unico, valido sia per l’aliscafo che per il traghetto. Magari, ancora meglio, un abbonamento utilizzabile sia per le vie del mare che per quelle di terra. In questo modo si renderebbe la vita di queste persone, già frenetica e stressante per lo spostamento da effettuare ogni giorno, più semplice e, cosa non da poco, senza gravare ulteriormente sulle loro tasche. Ad oggi, infatti, è possibile utilizzare la motonave al posto dell’aliscafo senza pagare un sovraprezzo solo se tutte le corse giornaliere degli aliscafi sono soppresse. Ci auguriamo che la richiesta venga presto presa in considerazione offrendo a tutti quelli che ogni giorno dalla penisola sorrentina raggiungono Capri un aiuto importante, considerando che il loro spostamento non è legato al divertimento ma a necessità lavorative.