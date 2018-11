Paura a Meta. Salta una cabina dell’Enel, innescato un inizio di incendio

Meta. Paura oggi pomeriggio nella cittadina della penisola sorrentina. Alle 16.00 la cabina Enel sita in Via Eduardo de Martino è saltata improvvisamente innescando un inizio di incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che sono riusciti a controllare le fiamme ed a rimettere in sicurezza la zona. Verranno eseguiti i necessari controlli per stabilire le cause dell’incidente.