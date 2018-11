Meta. Paura oggi pomeriggio nella cittadina della penisola sorrentina. Alle 16.00 la cabina Enel sita in Via Eduardo de Martino è saltata improvvisamente innescando un inizio di incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento che sono riusciti a controllare le fiamme ed a rimettere in sicurezza la zona. Verranno eseguiti i necessari controlli per stabilire le cause dell’incidente.

AGGIORNAMENTI

Disagi per la zona del “Casale” a causa del distacco di corrente elettrica per i lavori alla cabina Enel da parte di una ditta . Un ristorante ha dovuto chiudere e i privati stanno subendo vari disagi, con decine di famiglie al buio dalle 22 circa, alle 23 ancora non è tornata la corrente elettrica.

Durante l’arrivo del camione con gru che doveva far lavori si è verificato anche il blocco del traffico senza alcuno che intervenisse. Insomma una domenica da dimenticare per il Casale. Gli operai non ci hanno saputo spiegare come è nato questo incendi, si parla di sovraccarico o cose del genere, ma possiamo caipre in estate, ora ci sembra strano.. Il sindaco Peppe Tito al momento non ha ancor fatto alcun comunicato ha solo detto, sette ore fa, “stanno riparando il guasto”, ok abbiamo capito, ma stanno dicendo di far tornare la luce però stanno ancora al lavoro, camion che blocca il traffico, non c’è nessun vigile , non abbiamo visto neanche gli amministratori, ma solo Positanonews sul posto.. Speriamo che torni l’energi elettrica al più presto