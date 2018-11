Ospedale del Mare a Napoli, appalti d’oro e una relazione clandestina dietro lo scandalo sanità in Campania . A scriverlo Leandro Del Gaudio sul Mattino di Napoli Bastava bollarli come «non fungibili», oppure «unici», che il prezzo cresceva anche del trecento per cento. Bastava attrezzare una procedura d’urgenza, che gli appalti finivano sempre alle stesse ditte, piccole società in grado di vendere materiale elettromedicale all’ospedale del Mare, parliamo della scommessa più importante della sanità nazionale del sud Italia. Funzionava così la triangolazione: piccole aziende create ad hoc compravano materiale alle case madri (per lo più al nord) le vendevano all’Asl Napoli uno che, miracolo napoletano, staccava assegni con una certa rapidità. Altro che cinque anni di attesa, altro che gare d’appalto. Un meccanismo reso possibile dal rapporto sentimentale – una storia durata quindici anni – tra l’imprenditore Vincenzo Dell’Accio, a capo di un piccolo network di società private, e il provveditore della Asl Napoli Uno Loredana Di Vico, a sua volta dirigente dell’unità operativa complessa acquisizione beni e servizi dell’Asl Napoli 1 Centro, la manager che possedeva la chiave dei rubinetti della spesa pubblica (da ieri sospesa dai vertici regionali). Una «repubblica fondata sul lavoro», per riprendere l’espressione usata da Vincenzo Dell’Accio, per spiegare il rapporto con la manager che subiva momenti di stanca.

I NOMI

Associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d’asta è l’accusa principale mossa nell’inchiesta condotta dalla Procura di Gianni Melillo. Sei arresti, al termine delle indagini condotte dal pool guidato dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli (a capo di una sezione che si occuperà di reati legati alle spese della sanità pubblica), che puntano dritto sulle procedure di approvvigionamento di strumentazioni mediche destinate all’Ospedale del Mare. Apparecchiature elettromedicali (endoscopi, broncoscopi e altri macchinari della stessa tipologia) venivano acquistati grazie al rapporto tra la Di Vico e Vincenzo Dell’Accio, con un sistema di spesa che cresceva anche trecento volte di più rispetto a una procedura ordinaria. Decisive le indagini dei finanzieri del nucleo di polizia tributaria, agli ordini del colonnello Domenico Napolitano, culminate ieri in sei arresti ai domiciliari: oltre alla Di Vico e all’imprenditore, finiscono agli arresti domiciliari anche i presunti prestanome di quest’ultimo, vale a dire Rosario Dell’Accio (fratello di Vincenzo), Antonio Dell’Accio (padre di Rosario e Vincenzo), Claudia Dell’Accio (sorella di Vincenzo e Rosario); Gennaro Ferrigno, fac totum di Vincenzo Dell’Accio (sotto inchiesta anche il medico Giuseppe Tortoriello e Gaetano Iorio). Doverosa a questo punto una premessa: Loredana Di Vico, assistita dal penalista Alfonso Furgiuele; la famiglia Dell’Accio (assistita dal penalista Guido Furgiuele), e gli altri indagati (assistiti, tra gli altri dal penalista Raffaele Miele) sono convinti di poter dimostrare la correttezza della propria condotta nel corso del prosieguo delle indagini e vanno considerati non colpevoli fino a prova contraria.

LE AZIENDE

Nel corso della mattinata, i finanzieri hanno eseguito il sequestro di soldi, oggetti preziosi e beni immobili, per un totale di 850mila euro, che è poi il corrispettivo della presunta attività illecita. Le società coinvolte sono la L.G.A. S.r.l., Maflamed S.r.l., Vicamed srl e la Frag Hospital srl.

Inchiesta nata nel 2017, con alcune perquisizioni dei finanzieri proprio nell’Ospedale del Mare, è stata portata avanti anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali e i primi approfondimenti sono stati condotti dalla Guardia di Finanza secondo le linee guida dell’Anac.

LA CASA E I ROLEX

Ma in cosa consistono i vantaggi riservati alla Di Vico? Cosa avrebbe ottenuto in cambio delle procedure di affido al gruppo del proprio compagno? Agli atti spicca la storia di una casa, che sarebbe stata comprata dalla sorella di Vincenzo Dell’Accio per una cifra intorno alle 630mila euro e rivenduta alla Di Vico per 500mila euro.

Un punto sul quale gli inquirenti provano a dimostrare l’accusa di corruzione (anche se occorre attendere la versione dei diretti interessati), in uno scenario che ieri si è arricchito dei sequestri messi a segno in casa dei diretti interessati. Ed è così che a casa di Vincenzo Dell’Accio sono spuntati anche trenta orologi di valore, oltre a soldi ritenuti frutto di un’attività imprenditoriale costruita sul rapporto privilegiato con la top manager dell’Asl Napoli uno.

Una «repubblica fondata sul lavoro», che almeno all’inizio – e per un discreto periodo di tempo è stato anche una repubblica dell’amore. Di quello vero, nonostante fosse clandestino (lei a lui: «mi facevi toccare il cielo con un dito»), di quello in cui non hai bisogno di molto (lui a lei: «Ricordi bambolotta, ci bastava un cielo e una capanna»), fino a quando non si è tramutato in qualcosa d’altro. Qualcosa di stanco e di opportunistico. Ed è così che si spiega il desiderio morboso di lei per la casa, la «reggia», la «casa per me e mio figlio, la casa che mi devi comprare al Vomero, in piazza Vanvitelli». Eccoli i due presunti soci in affari, i fondatori di quella che, a dirla con Vincenzo Dell’Accio è solo una «repubblica fondata sul lavoro». Parlando con il suo socio e tutto fare, l’imprenditore la racconta in questo modo la fine della sua relazione d’amore con Loredana Di Vico, quando ormai il discorso cade solo sugli interessi economici e niente più. Occorre mantenere gli impegni, le ricorda lei, a leggere le intercettazioni telefoniche di questi ultimi mesi: «Perché di uomini come te, che approfittano e poi scappano ce ne sono a milioni», incalza la donna. Cuore distrutto. Noia e fine del sogno di amore, fino a battere con insistenza sulla casa che lui, dopo anni di cittadinanza nella «repubblica» le deve come un atto dovuto.

LE EMOTICON

Eccolo il retroscena delle apparecchiature vendute all’ombra dell’ospedale del mare. Appalti truccati, veicolati sempre agli stessi, maggiorati anche di 250mila euro. E giù emoticon con tanto di faccine sorridenti, occhi strizzati e coriandoli nelle chat di whatsapp per scandire i bei tempi di un amore proibito. Clandestino, doverosamente sotto traccia, come lei fa notare a lui, quando tra i due volano gli stracci: «Uscire assieme? Impossibile – dice lei a lui – non lo sai che non possiamo, anche se ho voglia di fare vita sociale, uscire con tutti». E lui insiste, a ricordarle una settimana tipo in casa, «fino alle tre di notte a guardare la tv, vietato uscire, neppure il sabato e la domenica». Lei non è da meno nel rinfaccio, nell’arte più antica nella storia di poveri amanti al capolinea: «E io che devo dire? Faccio un giro al Vomero, vedo le pizzerie piene, vedo tre o quattro coppie sedute al tavolo, solo noi senza nessuno». Stracci che volano alla fine di una relazione andata male, invece sono parole che rivestono rilevanza penale oggettiva, almeno a leggere la misura cautelare firmata dal gip Francesco De Falco Giannone, soprattutto quando il discorso cade sulla storia della casa. Una maledizione, per la Di Vico. Sentiamo come si accanisce contro Vincenzo Dell’Accio: «Voglio una casa dignitosa per me e per mio figlio. Non andrò in un cesso, come vorresti tu».

GLI ASSEGNI

E lui prova ad abbozzare, ricordandole di aver pagato dei preventivi di acquisti poi saltati e il suo continuo cambio di idea. Poi offre al telefono quella che per gli uomini della Tributaria del comandante Domenico Napolitano rappresenta una sorta di conferma investigativa sugli accordi vietati dalla legge, quelli tra la «provveditora» dell’Asl e un imprenditore che macina appalti a trattativa diretta: «Come faccio a comprarti una casa con i miei assegni? Tu devi avere solo contanti. Ti ho detto: prenditi i soldi e mettiteli sotto la mattonella»; e lei: «Mi devi comprare la casa, come sempre hai detto; voglio la casa, apri un conto a mia mamma e versa, così si compra la casa, che hai paura? Volevi fottermi facendomi fare un altro debito?». Conclusione burrascosa, che sembra ancora intrisa di aspetti privati, per diventare comunque argomento centrale nella ricostruzione del giudice: «Goditi i miei soldi e vai a fare in c…, mi dispiace solo che non sono stata furba».

LA LISTA

Volano stracci tra i due, proprio quando gli affari vanno a gonfie vele, tanto che lei minaccia di lasciare la casa di lui che le rinfaccia: «Sputi nel piatto dove hai mangiato?». E lei: «Non ho mangiato niente, hai strafogato solo tu…»; e lui ancora: «Un giorno ti manderò tutta la lista di quello che ti ho dato, sei troppo attaccata ai soldi». Il discorso cade sulle «regge» comprate e intestate, insomma a conti che non tornano. Parole cariche di veleno destinate ad entrare in un’aula di giustizia, come un ricordo scottante di un idillio durato diversi anni all’ombra di appalti e procedure «dedicate». E sono ancora le intercettazioni a svelare i commenti dei due amanti (o ex amanti) di un altro scandalo della sanità, quello relativo al caso dell’avvocato Guglielmo Manna per un appalto al Santobono. Spiega lei al compagno: «Ma quale fulmine a ciel sereno? La cosa si sapeva»; anche di Manna? «Vabbuò qua si deve mangiare», insiste lei. E allora? «Che vuoi mangiare tonno e insalata?», chiude lei con saggezza tutta femminile.