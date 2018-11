Oggi Genoa Napoli e Milan Inter Serie A: le probabili formazioni della dodicesima giornata

Big match a San Siro: Gattuso in ansia per gli infortuni, la Juve perde Douglas Costa. Spalletti fa rifiatare Nainggolan. Roma: Kluivert e Schick dal 1′. Lazio con Correa. Napoli: torna Milik.

Dopo la tre giorni di coppe europee, è tornata in campo la Serie A per la dodicesima giornata di campionato. Ha aperto il turno l’anticipo di stasera Frosinone-Fiorentina. Domani Torino-Parma (15), Spal-Cagliari (18) e Genoa-Napoli (20.30). Atalanta-Inter sarà il lunch match domenicale, chiude la giornata Milan-Juventus.

TORINO-PARMA — Domani ore 15

Torino Mazzarri dovrà fare a meno di Meitè squalificato: al suo posto pronto a tornare nell’undici titolare Soriano, in vantaggio su Berenguer per far coppia con Iago Falque alle spalle di Belotti.

Parma Barillà ritorna dal turno di stop e prenderà il posto di Deiola, mentre lo squalificato Stulac sarà sostituito dal rientrante Grassi, Scozzarella o Deiola. Verso il ritorno anche Inglese dopo i problemi alla schiena, anche se D’Aversa ha chiaramente fatto capire in conferenza stampa che il centravanti non ha i 90 minuti nelle gambe.

SPAL-CAGLIARI — Domani ore 18

Spal Squalificato Everton Luiz, al suo posto a centrocampo rientra Schiattarella. In difesa, ballottaggio Cionek-Bonifazi con il primo in vantaggio.

Cagliari Klavan, Lykogiannis e Farias lavorano ancora a parte. In difesa Ceppitelli dovrebbe avere la meglio su Romagna. Confermato il terzetto offensivo, con Castro dietro a Pavoletti e Joao Pedro.

GENOA-NAPOLI — Domani ore 20.30

Genoa Dopo la panchina contro l’Inter, rientrerà dal 1′ Piatek in coppia con Kouamè. Scontata la squalifica, ritrova la maglia da titolare anche Criscito. Ancora assenti Marchetti, Favilli e Spolli. Non ci sarà anche Sandro, sostituito da Veloso.

Napoli Lieve distorsione alla spalla per Mertens: sarà panchina per il belga, con Milik a fare coppia con Insigne. In difesa spazio a Malcuit sulla destra con Mario Rui a sinistra, mentre a centrocampo turno di riposo per Allan, che sarà sostituito da Rog al fianco di Hamsik.

L’abbraccio tra Radja Nainggolan e Joao Mario, protagonisti nell’ultima vittoria dell’Inter. Ap

ATALANTA-INTER — Domenica ore 12.30

Atalanta Toloi stringe i denti e sarà in campo nonostante i problemi alla caviglia. Djimsiti è comunque in allerta nel caso in cui il brasiliano dovesse dare forfait. Il gol contro il Bologna lancia Zapata nell’undici titolare a scapito di Barrow, tra i pali confermato Berisha.

Inter Turno di riposo per Nainggolan, non ancora al meglio dopo l’infortunio che lo ha frenato nelle ultime settimane. Al suo posto è pronto Joao Mario, che agirà a centrocampo con Gagliardini e Brozovic. Candreva in vantaggio su Politano per la titolarità sulla fascia destra in attacco.

CHIEVO-BOLOGNA — Domenica ore 15

Chievo Ventura cerca punti disperatamente e si affida al fedelissimo Meggiorini, favorito su Birsa per far coppia con Stepinski. Out Jaroszynski, nella difesa a tre ritrova spazio Barba dal 1′. Squalificato Tanasijevic, Obi in vantaggio su Hetemaj in mediana.

Bologna Mattiello e Danilo hanno lavorato ancora a parte, ma il secondo potrebbe recuperare per Verona insidiando Gonzalez. Dijks è recuperato e pronto a riprendersi il posto sulla fascia sinistra, a scapito di Krejci. In mezzo al campo Poli favorito su Dzemaili. Confermata la coppia d’attacco Palacio-Santander.

EMPOLI-UDINESE — Domenica ore 15

Empoli Esordio sulla panchina toscana per Giuseppe Iachini. Il neo allenatore potrebbe schierare un 4-3-1-2, con Zajc a supporto del tandem d’attaco Caputo-La Gumina. In cabina di regia Bennacer preferito a Capezzi.

Udinese Conferma tra i pali per Musso, dopo l’ottima prestazione contro il Milan. Squalificato Nuytinck, Wague sorpassa Opoku nel ballottaggio per completare il terzetto difensivo. A centrocampo Ter Avest in vantaggio su Behrami.

ROMA-SAMPDORIA — Domenica ore 15

Roma Dopo l’impegno in Russia contro il Cska, Di Francesco pensa a qualche cambio di formazione: scalpita Schick, che potrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Dzeko. Pastore e Perotti tornano a disposizione dopo gli infortuni, ancora out De Rossi e Luca Pellegrini.

Sampdoria Barreto è uscito acciaccato dal match contro il Torino, ma sarà in campo senza problemi insieme a Ekdal e Linetty, preferito a Praet. Dopo la panchina dell’ultima giornata, Defrel tornerà dal 1′.

SASSUOLO-LAZIO — Domenica ore 18

Sassuolo Duncan è ormai recuperato ed è favorito per fare coppia con Magnanelli in mediana. In avanti, con Babacar non ancora al meglio, il tridente sarà composto da Berardi, Boateng e dalla sorpresa Djuricic, in vantaggio nel ballottaggio con Di Francesco.

Lazio Sulla sinistra Lulic è recuperato e sarà in campo, mentre a destra più Patric di Marusic. Correa da supporto a Immobile: ancora panchina per Luis Alberto, prima opzione offensiva dalla panchina visti i problemi fisici di Caicedo. Leiva e Badelj si sono allenati in gruppo e potrebbero essere della partita, magari a gara in corso. Piccolo problema per Wallace, uscito malconcio dalla sfida col Marsiglia: stringe i denti o fa spazio a Luiz Felipe?

MILAN-JUVENTUS — Domenica ore 20.30

Milan La buona notizia al ritorno in Italia, dopo il pareggio col Betis in Europa League, è il sempre più probabile recupero di Gonzalo Higuain, grande ex della sfida di San Siro: oggi si è allenato. Per Bonaventura molto più complicato il rientro, Gattuso torna da Siviglia con una ulteriore doppia tegola: Calhanoglu in dubbio contro la Juventus, Musacchio fermo per almeno due mesi. Il turco dovrebbe stringere i denti, al posto dello spagnolo in difesa c’è Zapata. Nel 4-4-2, Castillejo al fianco di Higuain, visto che Cutrone non sta benissimo.

Juventus A San Siro ritorno tra i titolari per Mandzukic, nel tridente completato da Cristiano Ronaldo e Dybala. Nulla da fare per Douglas Costa, che non recupera dopo aver già saltato lo United. Cerca spazio a centrocampo anche Khedira, ma in leggero vantaggio nel ballottaggio c’è Bentancur, molto positivo nell’ultimo periodo.