Una nuova grande Fondazione Ravello , volano della Città della Musica col “Progetto Ravello”, la proposta del sindaco Salvatore Di Martino. Dopo l’intervento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca , il primo cittadino avvocato Salvatore Di Martino fa la sua proposta, fra l’altro sostenuta dallo stesso da anni, che punta a mettere “in rete” tutti i grandissimi beni artistici e culturali della cittadina della Costiera amalfitana.Quindi con Villa Rufolo , anche Palazzo Episcopio e l’ Auditorium Oscar Niemeyer, si vedrebbe così a quadrare il cerchio che nessuno nel corso degli anni è riuscito a sistemare. Ravello, come scrive il sindaco Di Martino, ha precorso i tempi con la Fondazione, ora è il momento di una svolta. Dalla Costa d’ Amalfi , a Ravello, potrebbe così partire un rilancio per una grande Fondazione Ravello, volano per l’intera Costiera amalfitana e non solo modello di cui si può vantare la Campania e l’Italia, con un grande Ravello Festival, tuttora considerata una delle manifestazioni più importanti d’ Europa . Importante deve essere il ruolo del Ministero, come riporta lo stesso sindaco Salvatore Di Martino, in questo modo si riuscirà ad avere finalmente la disponibilità per sempre di tutti i beni , Villa Rufolo e Palazzo Episcopio, con l’Auditorium Oscar Niemeyer, per il Comune ed i cittadini di Ravello. Una proposta questa che va nell’interesse esclusivo della collettività che andrebbe condivisa da tutti coloro vogliono bene a Ravello.

Considerando che già si sta parlando in rete di questa proposta la pubblichiamo integralmente per i cittadini e per evitarne interpretazione distorte