Notte di terrore per Halloween a Cava de’ Tirreni. Ignoti mascherati, distruggono vetri del bus e feriscono due passeggeri

In zona Contrapone, di S. Martino d iCava de’ Tirreni per l’ennesima volta il pullman della linea 65 è stato caricato con pietre, uova, barattoli di vernice e farina da alcuni ragazzini travestiti per la festa di Halloween.

Il bilancio è di 2 passeggeri feriti, un pullman distrutto e tanta paura tra i passeggeri .A darne notizia con tanto di foto sul suo profilo Facebook , è stato il giovane consigliere comunale di Cava de’ Tirreni Luca Narbone ,il quale ha sfogato la sua amarezza, con una frase lapidaria :”Sono indignato ! …tantissima amarezza per un futuro generazionale davvero incerto.!” Sul posto sono intervenuto i sanitari del 118 per soccorrere i feriti e le volati dei vigili urbani e fare i rilievi del caso ,cercare i colpevoli del gesto ed accertate le responsabilità .

(foto tratte dal profilo Facebook del consigliere Luca Narbone)

Antonio Di Giovanni