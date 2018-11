Nocerina,il tecnico Viscido -cosi non andiamo da nessuna parte

Queste le parole di Giuseppe Mascara ex Napoli e ora tecnico della Sancataldese. I ragazzi l’hanno interpretata bene, primo tempo equilibrato, concentrati soprattutto sulla Nocerina, la gara l’abbiamo fatta noi, ricompattandoci nel secondo tempo. Nelle altre partite non avevamo finalizzato le occasioni create, stavolta è andata…

le parole del tecnico Viscido della Nocerina dopo la sconfitta in terra Siciliana

La Nocerina esce sconfitta dalla trasferta siciliana in casa della Sancataldese. Un ko amaro che il tecnico Gerardo Viscido ha così analizzato: “Nel primo tempo il portiere della Sancataldese ha fatto due o tre interventi salvando il risultato; non siamo stati concreti e abbiamo giocato senza la giusta cattiveria e determinazione che ci ha contraddistinto finora; ci può stare una prestazione cosi dopo una serie positiva di risultati. Dispiace perdere una partita in questo modo poiché si poteva andare in vantaggio e dopo il gol subito abbiamo rischiato una goleada fiondandoci in avanti e questo non mi è piaciuto. È una squadra di ragazzi. gli errori possono esserci e per migliorare vanno corretti. Indisponibili? Non devono esserci alibi; loro hanno avuto più voglia di vincere rispetto a noi che ci siamo ammirati troppo allo specchio credendoci belli. Questo non porta da nessuna parte”.

www.notiziariocalcio.com