Nocerina,Il neo presidente Paolo Maiorino pronto per grandi traguardi

Il neo presidente Paolo Maiorino si è presentato così: “Ringrazio le tante persone intervenute a questa mia prima conferenza stampa. Chiedo ufficialmente a Bruno Iovino di continuare a far parte di questa famiglia, lui non può lasciarci in questo momento così delicato, lo voglio al mio fianco. Ho accettato l’incarico di presidente perché amo questi colori sportivi, non volevo che questa prestigiosa società potesse essere cancellata perchè messa in liquidazione. In questi giorni sto chiudendo un accordo economico importanti con tutti i calciatori della stessa scorsa stagione, colgo qui l’occasione per ringraziare pubblicamente chi ha accettato la mia offerta con grosso sacrificio economico dimostrando un forte attaccamento ai colori della Nocerina. Ho avviato giù uno studio approfondito per risolvere la questione fiscale negli anni 2015, 2016 e 2017. La società è costituita dal sottoscritto, dall’avvocato Daniela Riccio e dall’avvocato Giuseppe Califano. Non ho parole per dimostrare tutto l’amore per questa squadra. Sono convinto che con il mio impegno e il calore di voi tifosi, non solo garantiremo l’esistenza di questa società ma garantiremo anche un futuro migliore. Con la collaborazione di tutti gli imprenditori e le forze economicamente sane del territorio, raggiungeremo traguardi inimmaginabili. Rivolgo un saluto affettuoso a tutti i presidenti precedenti che mi hanno preceduto nella carica così prestigiosa ed in modo particolare a Bruno Iovino che col suo impegno, lavoro e coraggio ha scritto a carattere indelebile il suo nome nella storia della Nocerina”.

fonte:notiziariocalcio.com