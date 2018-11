Nocerina,Chiancone momento no

Il direttore tecnico della Nocerina Roberto Chiancone ha parlato in conferenza stampa del momento no della Nocerina

L’esperto dirigente, ed ex allenatore, ha parlato dell’ultimo passo falso in campionato dei molossi ma, anche, del prossimo impegno con il Rotonda: “Sconfitta Sancataldese? Tutte le sconfitte fanno male, questa è stata determinata dalla nostra incapacità di finalizzare perchè nel primo tempo abbiamo avuto sei, sette, occasioni. Il loro portiere, anche ex della Nocerina, ha fatto delle belle parate. Nella ripresa abbiamo risfiorato il gol poi l’abbiamo preso e ci siamo un poi disuniti. Quindi, si recrimina perchè se sprechi tanto alla fine puoi perdere. Fa male in questo senso. Non dobbiamo mollare ed essere consapevoli della nostra forza. Per noi ogni domenica è una guerra perchè tutti vogliono battere la Nocerina. Sia in casa che fuori casa, in casa poi abbiamo anche la problematica terreno di gioco che è un campo di patate e spero che chi di dovere possa intervenire per migliorare la situazione. Rotonda? La gara la dobbiamo fare noi. Dobbiamo puntare alla vittoria anche perchè poi abbiamo cinque partite difficili. Giocheremo contro il Bari che è costruito per vincere il campionato, e secondo me lo vincerà, la Turris, c’è il Marsala, il Cittanova ed il Messina. Calciomercato? Non possiamo spendere tanti soldi. Dobbiamo rimpinguare soprattutto gli under, perchè abbiamo una carenza dei classe 2.000 e ci sono alcuni classe 1999 che mordono il freno e vogliono andare via. Questi ultimi li accompagneremo dove vogliono andare con tutti gli auguri del caso. Si capisce che uno che non gioca vuole andare via”.

