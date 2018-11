Neve a New York otto morti

Neve a New York, dove ora si trovano molti lettori di Positanonews il quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina , è la città all’estero dove siamo più letti, e gli Stati Uniti d’ America la prima nazione al mondo, al di fuori dell’ Italia. Sono otto le vittime della tempesta di neve che negli ultimi giorni ha colpito la costa orientale e il midwest degli Usa. Causa delle fatalità, soprattutto, incidenti stradali. Il ribaltamento di un autobus ha causato due morti in Mississippi; tre le vittime di un incidente nell’Arkansas per il ghiaccio sulle strade.

Across the Pond: traffic chaos in New York City last night as the first significant snow of the season arrives. Photo: @RepEspillat pic.twitter.com/yTC2vByVQ1

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 16 novembre 2018