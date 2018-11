I Napularmunia ospiti del programma TIFO AZZURRO con Gigione Maresca

Tifo Azzurro è il programma televisivo dei tifosi del Napoli ideato da Max Boscia, in onda il venerdì alle ore 21:00 su Tele A (Canale 18).

Nella puntata di ieri, 16 novembre, si sono esibiti i Napularmunia, gruppo della Penisola Sorrentina, ideatori del “Viaggio nella canzone napoletana”: spettacolo musicale, storico e culturale che abbraccia il periodo dal 1200, con la più antica della canzoni napoletane “Jesce Sole”, fino ad arrivare ai giorni nostri, con un omaggio al grande Pino Daniele.

In questa occasione Fulvio Palmieri, voce, ideatore e direttore del “Viaggio”, si è calato nei panni di Tommaso Aniello d’Amalfi, da tutti conosciuto come Masaniello e, accompagnato da Nighi Mellino e Gianluca Parente, ha portato in scena la rappresentazione dell’eroe del popolo partenopeo durante la rivoluzione del luglio 1647.

Oramai Masaniello è morto, ma la sua famosa “Coppola Rossa” resterà per sempre simbolo di libertà!

E’ stato un intervallo musicale molto toccante, allo stesso tempo ricco di storia e folklore, che ha suscitato negli spettatori attimi di pura emozione.

Presente in studio anche il noto giornalista Gigione Maresca, sempre in prima fila come portavoce di Positanonews.

Per chi ieri non ha avuto la possibilità di guardare il programma, stasera ci sarà la replica alle ore 23:00 su Tele A, Canale 18.