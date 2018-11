Napoli: «World cheese awards», doppio podio per un’azienda napoletana

NAPOLI – Doppia affermazione nello storico «World cheese awards», andato in scena nel prestigioso Grieghallen di Bergen, in Norvegia, che ha coinvolto ben 2.472 formaggi provenienti da 41 Paesi, per la napoletana «Ilc La Mediterranea», titolare del brand «Mandara». L’azienda ha vinto infatti il premio «Gold» per la mozzarella di bufala DOP e quello «Silver» per la burrata di bufala, importati – entrambi – dalla «Fine Italian Foods».

La «Ilc La Mediterranea» esporta in Europa, Stati Uniti e Medioriente, ed è presente sul mercato con un’ampia gamma di prodotti a marchio «Mandara».

La 32esima edizione del World Cheese Awards si terrà nel 2019 in Italia, più precisamente a Bergamo.