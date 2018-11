Napoli. Vomero. Iocisto. Presentazione del libro di Anna Gertrude Pessina “In specchi di crepuscolo”, Manni Editore.

Articolo di Maurizio Vitiello – A Iocisto, al Vomero, Anna Gertrude Pessina “In specchi di crepuscolo”, Manni Editore.

Mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 18, presso la Libreria Iocisto in via Cimarosa, 20 si presenterà il volume di poesie “In specchi di crepuscolo” di Anna Gertrude Pessina (Manni Editori).

All’incontro, organizzato da Monica Florio, interverranno Rita Felerico, Mauro Giancaspro e Laura Russo Krauss.

Letture di Daniela De Giorgio.

Sarà presente l’Autrice.

Ecco in sintesi:

Suddivisa in sette sezioni, l’interessante raccolta di Anna Gertrude Pessina è dominata da stati d’animo dolenti e acquista una valenza spesso intimistica, sull’onda dei ricordi.

Le tematiche di attualità sono esternate con una tavolozza di grigio in sintonia con un animo che privilegia le ombre, i silenzi, i notturni. La scrittura icastica diviene timbro e sigillo di un vivismo grafico atto a connotare la parola che, oltre ad essere scritta, pretende di essere vista.

La parola è, dunque, esposta per essere analizzata, per colpire nella sua più autentica connotazione, per dare un senso più reale al disagio di vivere.

Ecco una breve bio-scheda dell’autrice:

Anna Gertrude Pessina vive a Napoli dove ha insegnato Lettere italiane e Storia nei licei sociopsicopedagogici.

All’insegnamento ha affiancato altri lavori come il giornalismo attivo, la saggistica letteraria e la scrittura creativa in poesia, teatro e narrativa.

Fra i significativi riconoscimenti alla sua attività le medaglie del Presidente della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ha pubblicato i romanzi “Solitudini” e “All’alba di un giorno qualunque”, entrambi editi da Manni, e il saggio “Francesco Mastriani: un escluso” (Tullio Pironti Ed.).

“In specchi di crepuscolo” di Anna Gertrude Pessina (Manni Editori), 2017, pp.112, euro 14,00

Info e contatti:

monica_florio@libero.it

3491853248

Da seguire con attenzione; da non mancare.

Maurizio Vitiello