Napoli. Tragedia alla stazione della metropolitana di Mergellina, uomo si getta sui binari e viene tranciato dal treno

Napoli. Tragedia nella stazione della metropolitana di Mergellina dove, alle 16 circa di oggi, un uomo si è lanciato sui binari mentre stava per sopraggiungere il treno. Il mezzo non è riuscito a frenare e l’uomo è stato letteralmente tranciato morendo sul colpo. Il personale della stazione ha attivato tutte le procedure di sicurezza provvedendo ad evacuare la zona e sospendendo le corse. Sul luogo sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco per poter rimuovere i resti del corpo, operazione che si è rivelata molto complessa. Non si conoscono le generalità delle vittima né i motivi che lo hanno spinto a compiere un simile gesto.