Napoli. Terremoti ripetuti sul Vesuvio, almeno secondo l’Osservatorio è tutto nella norma

Stanno avvenendo numerosi terremoti sul Vesuvio a Napoli. Ci sono state ben 11 scosse consecutivamente ma che per fortuna sono state di bassissima intensità: stamane alle 6,21 con magnitudo 1.5 della scala Ritcher; alle 16.55 di magnitudo 2.3; e l’ultimo sciame c’è stato proprio in prima serata, verso le 20.30. Siccome sul Vesuvio di frequente ci sono scosse di terremoto l’Osservatorio Vesuviano ha tranquillizzato tutti dicendo che non c’è nulla di preoccupante per cui allarmarsi inutilmente. A parlare è Francesca Bianco, la direttrice, che ribadisce che tutto quello che si verifica sul Vesuvio è strettamente e già controllato di continuo, no stop. A tranquillizzare maggiormente la situazione ci sono i non danni, per così dire, nè a cose nè a persone. La direttrice comunque sottolinea che le uniche notizie vere ed affidabili sul Vesuvio e su quello che accade nell’area circoscritta provengono direttamente dall’Osservatorio, dunque non ci sarebbero altre fonti altrettanto attendibili. Nell’ultimo periodo comunque non ci sono stati cambiamenti rilevanti nè nel campo geochimico, nè nel campo geofisico.