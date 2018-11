Napoli. Teatro Bellini. Presentazione del libro di Elena Filippi “Inesauribile Melencolia – chiavi e ricchezza del capolavoro dureriano”, Marsilio Editori.

Articolo di Maurizio Vitiello – Elena Filippi ha scritto: Inesauribile Melencolia – chiavi e ricchezza del capolavoro dureriano, Marsilio Editori.

Martedì 27 novembre 2018, alle ore 17.30, nel sottopalco del Teatro Bellini in Via Conte di Ruvo 14 – Napoli, il Cafè Philo, in occasione del decennale dell’attività, in collaborazione con Laterza Agorà, Peripli – Culture e Società Euromediterranee invita alla presentazione del libro di Elena Filippi: Inesauribile Melencolia – chiavi e ricchezza del capolavoro dureriano, Marsilio Editori.

Introduce Rita Felerico – ideatrice del Café Philo;

a seguire interventi di:

Berardo Impegno – filosofo

Valeria Pagnini – dottore in ricerca in Storia dell’Architettura

Sarà presente l’autrice, Elena Filippi.

Scheda sulla pubblicazione:

Una indagine originale ed esaustiva dell’incisione più famosa del mondo, riconosciuta dalla critica ‘l’immagine delle immagini’. Lo studio di Elena Filippi ci guida a cogliere un motivo filosofico mai esplorato prima, evidenziando come figura principale in questa enigmatica opera che non finisce mai di ispirare artisti e provocare intellettuali e osservatori, proprio la Filosofia.

Ecco una breve scheda sulla scrittrice:

Elena Filippi, storica dell’arte e filosofa del Rinascimento, già docente presso le università italiane e in Germania, è Presidente della Fondazione Via Asburgo e membro scientifico della Kueser Akademie fur Europaische Geistesgeschichte ed è autrice di diversi saggi tradotti in varie lingue nonché del libro Umanesimo, Durer tra Cusano e Alberti che ha avuto la menzione d’onore del Premio Salimbeni nel 2012.

Inesauribile Melencolia – chiavi e ricchezza del capolavoro dureriano

Elena Filippi

editore: Marsilio

collana: saggi

anno prima edizione: 2018

pagine: 270

Da leggere.

Maurizio Vitiello