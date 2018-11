Articolo di Maurizio Vitiello – Dino Izzo, Antonio Minervini e Raffaele Miscione in mostra allo Studio Manfredonia di Napoli.

Inside the Colours 3.0

Studio Manfredonia, via Toledo 265 – Napoli,

dal 30 novembre 2018 al 10 gennaio 2019.

Ecco una mostra di qualificato profilo.

Si tratta di un’indagine sul colore e le sue molteplici possibilità espressive.

Venerdì 30 novembre 2018, ore 17.30, lo Studio Manfredonia, in occasione del 74° anniversario dalla sua fondazione, apre eccezionalmente i propri spazi al pubblico con l’evento espositivo Inside the colours 3.0, una collettiva che vede come protagonisti Dino Izzo, Antonio Minervini e Raffaele Miscione.

L’evento, visitabile fino al 9 gennaio 2019, esplora le potenzialità del colore attraverso angoli e punti di vista differenziati: dall’astrattismo geometrico di Minervini, operatore di esatte definizioni, alle composizioni informali di Miscione artista molto interessante, fino ai grafismi cromatici di Izzo, artista di classe, che conosciamo, da tempo, e di cui ricordiamo, ancora, una finissima mostra alla Libreria-Galleria Marotta, che una volta insisteva su Via dei Milla.

L’idea di festeggiare la ricorrenza con l’organizzazione di unmomento espositivo nasce da una comune sensibilità dei suoi associati, avvocati e commercialisti, che si esplicita in un collezionismo coltivato da anni.

L’esposizione è anche un modo per dare la possibilità a cittadini e turisti, in occasione delle ricorrenze natalizie, di effettuare un percorso alternativo di conoscenza dei talenti partenopei, nel cuore del centro storico della città.

Dino Izzo lavora sull’immediatezza e la spontaneità di confluenze pittoriche regolate da una gestualità convinta.

Il colore viene fuori come risultato di un intreccio di segni, che parte dalla scrittura per alimentare altre forme di espressione estetica.

Attraverso un lavoro lungo e paziente, l’artista intesse racconti con una scrittura singolare che dà forma a una sequenza di storie e le trasforma in alfabeto cromatico.

Antonio Minervini costruisce con meditata predisposizione un complesso visivo che si stacca dalla parete.

Esplora il dato pittorico sconfinando al di fuori di esso, in una visione pluridimensionale fatta di piani che si intersecano, si contrappongono, si superano.

Le campiture cromatiche sono inscritte nel rigore di partiture geometriche che poco spazio lasciano al caso, in favore di una sintesi espressiva, frutto di una lunga sosta nel pensiero fino a giungere e manifestarsi nel gesto creativo, fluido e plastico insieme.

Raffaele Miscione usa il colore come elemento fondante di una pittura fatta di evocazioni e suggestioni che lasciano allo spettatore un ruolo importante nell’interpretazione dell’opera.

Colori e materiali si giustappongono e si succedono per creare sinfonie di luce, dove la nota preponderante, nelle opere qui esposte, è l’oltremare dei fondali lontani, del cielo diurno che lascia il passo alla notte.

La sede espositiva.

Tra i più prestigiosi e longevi d’Italia, lo Studio Legale Tributario Manfredonia, giunto ormai alla terza generazione, opera ininterrottamente dal 1944 l’attività di assistenza fiscale, specializzandosi nel contenzioso tributario e in seguito nel campo civile, commerciale, del diritto di famiglia e penale.

Sono attualmente nove, tra avvocati e commercialisti, titolari e associati, i professionisti che offrono una vasta gamma di consulenze, specializzate in diritto tributario, societario, civile, commerciale, penale, nel diritto di famiglia e revisioni contabili.

INFO:

Inside the Colours 3.0

Studio Manfredonia – via Toledo, 265 (adiacente Teatro Augusteo) – Napoli

Vernissage 30 novembre ore 17.30; orari: dal lunedì al giovedì, ore 16-18.30

Info e contatti: segreteria@studiomanfredonia.it – tel. 081 411566

Ufficio stampa: Francesca Panico francescapanico.art@libero.it – 348 3452978

Consiglio:

assolutamente, da vedere per cogliere qualità in campo e per comprendere quanto la creatività di Napoli si avvalga di linguaggi pittorici di fine pluri-traduzione semantica.

Maurizio Vitiello