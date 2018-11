NAPOLI – Il gip Antonino Santoro del Tribunale di Napoli Nord ha condannato con rito abbreviato Giuseppe Varriale alla pena di 4 anni e 8 mesi per la morte dell’ex fidanzata Alessandra Madonna, la 24enne di Melito (provincia di Napoli) che perse la vita, trascinata dal Suv di Varriale, nella notte tra il 7 e l’8 settembre 2017.

Il gip ha ritenuto Varriale colpevole di omicidio stradale, respingendo così la tesi d’accusa sostenuta dalla Procura che aveva chiesto la condanna per l’imputato per omicidio volontario. Alessandra morì investita a Mugnano (Napoli) trascinata dall’auto guidata dall’ex. I genitori si erano costituiti parte civile.

Alessandra e Giuseppe, che si erano lasciati da tempo, quella tragica notte di inizio settembre ebbero un’accesa discussione davanti l’abitazione del ragazzo. Una discussione al termine della quale Giuseppe mise in moto il suo Suv per andare via non accorgendosi, è la tesi sostenuta dalla difesa, che Alessandra si era aggrappata all’esterno della vettura. Alcuni metri dopo il giovane si sarebbe reso conto di quanto stava accadendo, quindi avrebbe fermato l’auto e quando è sceso avrebbe soccorso Alessandra, trovata in terra priva di sensi. L’ha portata nel vicino ospedale di Giugliano dove Alessandra è morta per le ferite riportate.

La giovane ballerina di Melito fu travolta e uccisa ma il gip Santoro ha accolto la tesi della difesa non ravvisando il dolo, la pm aveva chiesto 30 anni di reclusione per omicidio volontario. La tesi accreditata è che la ragazza si sarebbe aggrappata all’auto scivolando, fatalmente, sui tacchi. Una sentenza definita «scandalosa» dalla famiglia Madonna. «L’hanno uccisa due volte» hanno tuonato in aula i familiare. La mamma di Alessandra, la signora Olimpia, ha minacciato il suicidio. «Sentenza mite» protestano poi i Verdi su Radio Marte esprimendo «vicinanza alla famiglia della povera Alessandra che hanno dovuto anche sopportare che le immagini della figlia continuassero ad essere usate sui social per promuovere pagine di e-commerce».