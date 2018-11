Napoli, questione molto delicata quella che vede protagonista l’arcivescovo Ravasi per il Vaticano, Sepe cardinale di Napoli e 50 ragazzi con regolare contratto che gestiscono le catacombe di San Gennaro. Come da Concordato del 1929, il 50% degli introiti delle catacombe devono andare nelle casse del Vaticano (fra l’altro la Ue ha stabilito che anche la Chiesa deve pagare l’ICI, quindi le scarpe sono diventate strette). Il Vaticano dunque, conti alla mano vuole il 50% degli incassi delle Catacombe dal 2006 al 2016 che ammonta a 700mila euro, questo esborso comporterà la perdita del posto di lavoro per buona parte dei 50 ragazzi con regolare contratto in un momento difficile per tutti. Ora, se è giusto dare a “Cesare quel che è di Cesare” e che i patti vanno rispettati, caro Ravasi e Papa Francesco quando fra un po’ ci chiederete l’8 per mille per la Chiesa Cattolica, mai come quest’anno saprò a chi non destinarlo.