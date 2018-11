Napoli-PSG, Ancelotti: "Ci serve gara straordinaria". Probabili formazioni

“Dobbiamo fare meglio di Parigi per vincere, dobbiamo fare qualcosa di straordinario” dice Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida con il PSG in Champions League. “Conosciamo l’importanza della partita, sappiamo quello che dobbiamo dare, l’ambiente è carico nel modo giusto per fare il meglio della nostre possibilità. Aver fatto bene a Parigi ci da’ più convinzione ma resta una gara molto difficile. Dobbiamo ripeterci sul campo; se non giochi bene diventa una partita impossibile”.

Buffon, rientrare in Italia mi regala una scossa – ”Poter rientrare in Champions dopo la squalifica in una partita così importate in Italia e a Napoli è un qualcosa che inevitabilmente mi regala delle scosse importanti”. Gianluigi Buffon commenta il suo ritorno in campo sulla scena internazionale e non nasconde una certa gioia di poterlo fare domani al San Paolo. ”Spero – dice il portiere del Psg – dopo questo esilio forzato di poter fare una buona gara e di poter essere utile ai miei compagni e alla causa della squadra”. Buffon parla anche del motivo che lo ha spinto ad accettare l’offerta della squadra francese e di indossare la maglia del Psg. ”Sicuramente – conclude – se ho deciso di continuare a giocare a 40 anni significa che sono conscio delle emozioni che ancora mi regala questo lavoro, come ne regalano solo altre poche cose nella vita”.

Probabili formazioni di Napoli e Paris St. Germain, partita del gruppo C di Champions League:

Napoli (4-4-2): 25 Ospina, 19 Maksimovic, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 5 Allan, 17 Hamsik, 8 Ruiz, 14 Mertens, 24 Insigne. (27 Karnezis, 2 Malcuit, 2 Hysaj, 42 Diawara, 30 Rog, 20 Zielinski, 99 Milik). All. Ancelotti.

Paris Saint Germain (4-3-2-1): 1 Buffon, 12 Meunier, 5 Marquinhos, 2 Thiago Silva, 3 Kimpembe, 23 Draxler, 6 Verratti, 14 Bernat, 7 Mbappé, 10 Neymar, 9 Cavani. (16 Areola, 4 Kehrer, 34 Nsoki, 25 Rabiot, 24 Nkuku, 17 Choupo-Moting, 11 Di Maria). All. Tuchel Arbitro: Kuipers (Olanda). Quote Snai: 2,80; 3,65; 2,35