NAPOLI PIU’ POVERA DI IRONIA E CLASSE

NAPOLI PIÙ POVERA DI

“ARTE IRONIA E CLASSE”

Il popolo napoletano e chi ha amato il cinema,

l’estro e il talento di un napoletano verace come Carlo Giuffrè, figlio di una terra che lo ha consacrato uomo di teatro e di cultura, con il successo in tante opere eduardiane, mai potrà dimenticare la voce e la profondità della recitazione di un artista di classe. Carlo Giuffrè , figura ed uomo di spessore della teatralità italiana e soprattutto napoletana, lascia un vuoto pesante in una città prigioniera di tante contraddizioni ed ipocrisie politiche e sociali che frenano il riscatto culturale di tutti.