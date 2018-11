Napoli. Istituto di Cultura Meridionale. Presentato con grande successo il libro di Annella Prisco “Girasoli al vento. Riflessioni e ricordi su mio padre.”, Guida Editore.

Articolo di Maurizio Vitiello – Focus sullo scrittore Michele Prisco con “Girasoli al vento. Riflessioni e ricordi su mio padre.” con vivo successo di pubblico all’Istituto di Cultura Meridionale a Napoli.

Sala affollata, sabato 24 novembre 2018, all’Istituto di Cultura Meridionale a Via Chiatamone, 63, al “Palazzo Arlotta”, a Napoli; tanti ad ascoltare i relatori e a rivivere il grande intellettuale che fu Michele Prisco, personaggio conosciuto e amato dai napoletani e dai cittadini di Vico Equense, dove si riposava, e non solo.

Da una scheda editoriale si legge:

Il testo, che nasce come omaggio alla memoria del padre, a quindici anni dalla sua scomparsa, ripercorre pagine di vita vissuta accompagnate da note e riflessioni di costume, in particolare sul rapido cambiamento del modo di vivere, di sentire, di comunicare di questi ultimi anni, rispetto alla stagione dei Chiaroscuri d’Inverno, che vengono qui rieditati e riproposti per un messaggio di luminosa evoluzione, pur nell’instabilità dei tempi che viviamo.

Girasoli al vento. Riflessioni e ricordi su mio padre

Annella Prisco

Editore: Guida

Collana: Pagine d’autore

Anno edizione: 2018

In commercio dal: 22 novembre 2018

Pagine: 88 p., Brossura

EAN: 9788868664381

Da leggere per rivivere un tempo e un impegno.

Maurizio Vitiello