Articolo di Maurizio Vitiello – “Soave, innocente filastrocca di morte”

di Alferio Spagnuolo, Robin Edizioni.

Mercoledì 21 novembre 2018, alle ore 18.30, alla Libreria Iocisto in via Cimarosa, 20, al Vomero – Napoli, si presenterà il romanzo giallo “Soave, innocente filastrocca di morte” di Alferio Spagnuolo (Robin Edizioni).

All’incontro, organizzato da Monica Florio, interverranno Valentina Capuano, Maurizio Sibilio e Maurizio Vitiello.

Letture di Mariarosaria Riccio.

Sarà presente l’Autore.

Ecco una breve scheda sulla pubblicazione:

“In una Napoli caotica è ambientata la seconda avventura di Giulio Salvati e della sua squadra del commissariato di Montecalvario.

Un importante architetto viene ritrovato senza vita nel suo studio, trafitto da un pugnale medioevale.

L’unico indizio è la filastrocca scritta su un biglietto celato nella bocca del defunto: «Quattro cavalieri correan a cavallo. Sulla strada incontraron l’ombra di un viandante. Un cavaliere per gioco lo colpì ma il viandante per davvero morì. Quattro cavalieri correan a cavallo. Sulla strada incontraron l’ombra di un mendicante. Lui non per gioco colpì e il cavaliere assassino morì.»

Coadiuvato dall’ispettrice Nadia Morelli e dall’ispettore Gegè De Angelis, Giulio Salvati indaga setacciando i vicoli dei Quartieri Spagnoli in cui, tra gioco d’azzardo e ricatti sessuali, appostamenti e inseguimenti, riuscirà a trovare la chiave per ricostruire il passato e l’inquietante segreto nascosto dietro la sequenza di episodi apparentemente inspiegabili.”

Ecco una breve bio-scheda sull’autore e sui relatori:

Alferio Spagnuolo (Napoli, 1963) ha esordito nel 1987 con il romanzo “Nucleo impenetrabile” (Società Editrice Napoletana), scritto in coppia con il poeta, nonché padre dell’Autore, Antonio Spagnuolo.

Con quest’ultimo ha pubblicato nel 2006 “L’ultima verità” (Kairòs Edizioni) con la prefazione di Maurizio De Giovanni.

Un suo recente racconto è stato inserito nell’antologia, curata dallo scrittore Cristiano Armati, “All’improvviso in un giorno qualunque” (Giulio Perrone Editore, 2011).

Per le Edizioni Robin è apparso il noir “Il mistero del giglio scarlatto” (2016), primo caso del Commissario Giulio Salvati.

Relatori

Valentina Capuano, giornalista, collabora con il quotidiano “Il Roma” e con il periodico cartaceo “Napoli e dintorni”. Dal 2017 ha ideato e autoprodotto, insieme al fotografo e cineoperatore Giuseppe Moggia, un ciclo di 10 puntate della trasmissione Agor’Arte, ospitando scrittori, artisti e personalità del mondo della cultura e delle istituzioni. Ha partecipato alle antologie, curate da Enza Alfano, “Nemmeno con un fiore, “Le smanie per la villeggiatura”, “Napoli in una canzone in 100 parole”, “Odi et amo”, “L’estate in 100 parole”.

Maurizio Sibilio, docente e giornalista, ha scritto di cultura su “Il Denaro”. Presidente della nota associazione culturale “Incontro con il libro”, è un conferenziere apprezzato.

Il reading

Mariarosaria Riccio, psicologa clinica, ha pubblicato il recente “Il potere del dubbio” (Homo Scrivens), “Al di là della barriera” (Homo Scrivens) e “Tanti piccoli passi” (Photocity Edizioni).

Letture:

pag. 7-8 (da “Ama i morti” fino a vero amore); pag. 76 a pag. 77 da “La ragazzina si avvicinò” fino a “con dei gesti”; pag. 216/217 (da chiusi la porta” a “avrei scoperto l’omicida”).

Info e contatti:

“Soave, innocente filastrocca di morte” di Alferio Spagnuolo

Robin Edizioni, 2018

Collana I luoghi del delitto

pp. 288, euro 12.00

monica_florio@libero.it;

Napoli offre nei suoi spaccati metropolitani orditi e trame singolari e particolari.

Nelle oscurità e nelle apparenti luci sfilano personaggi negativi e uomini di legge.

Da non mancare, da seguire.

Maurizio Vitiello