Napoli. Su “GIULIO PARISIO E LA FOTOGRAFIA FUTURISTA” con la guida di Luca Sorbo.

Articolo di Maurizio Vitiello – GIULIO PARISIO E LA FOTOGRAFIA FUTURISTA.

Sabato 1° dicembre 2018, alle ore 12.00, sarà possibile visitare la mostra “Giulio Parisio e la fotografia futurista” avvalendosi della guida di Luca Sorbo, esperto di storia e tecnica della fotografia.

Sarà un’occasione per conoscere il lavoro di uno dei fotografi italiani più geniali tra le due guerre.

Nato a Napoli il 14 marzo del 1891 fu un professionista di altissimo livello, un maestro del ritratto, un autore sempre pronto a sperimentare.

Marinetti lo definì: “Il più futurista dei fotografi napoletani”.

Si ripercorrerà il suo percorso sia professionale che creativo.

Sarà anche l’occasione per visitare la sede del suo studio in cui vi sono ancora molti ambienti originali.

Incontro, poi, con Stefano Fittipaldi, che con grande generosità sta provando a valorizzare l’archivio, ricevendo, purtroppo, poco aiuto dalle istituzioni.

La visita è gratuita, ma la prenotazione è OBBLIGATORIA, poiché solo un piccolo gruppo di 30 persone potrà partecipare.

Inviare la prenotazione su Messenger a SORBO LUCA o tramite mail a luca.sorbo@tim.it

Da non perdere, quest’interessante visita.

