Napoli. Ex Asilo Filangieri. Presentazione, alle ore 11, del libro di Maria Di Pietro “Guardami – fotografie -”.

Articolo di Maurizio Vitiello – All’ex-Asilo Filangieri di Napoli presentazione del libro di Maria Di Pietro “Guardami – fotografie -”.

“Zero in condotta” è il nome della collana di fotografia sociale, diretta da Pino Bertelli ed edita da “La Città del Sole”, che sarà presentata domenica 11 novembre 2018, alle ore 11, all’ex Asilo Filangieri con il primo libro, che raccoglie il lavoro fotografico di Maria Di Pietro, intitolato “Guardami – fotografie -”.

E’ una collana fuori dal coro, che vuole dare sostanza all’essenza della fotografia.

Giordano Manes della casa editrice “La Città del Sole” precisa: “Il connubio che ha dato vita a questo progetto è dato dalla profonda amicizia e dalla stima che da sempre hanno legato mio padre Sergio Manes, che non è più con noi, a Pino Bertelli. Inevitabilmente, la mia profonda stima per Pino mi ha dato la spinta necessaria a credere fortemente in “Zero in condotta” e in tutti i lavori che da qui in avanti pubblicheremo; intanto, inauguriamo la collana con il lavoro della fotografa Maria Di Pietro.”

Assolutamente, appuntamento da non perdere per meglio comprendere il pensiero della fotografa sul campo rom fotografato di Masseria del Pozzo, alla periferia di Giugliano, terza città della Campania, e la voce del suo prefatore Pino Bertelli, con una lunga carriera alle spalle.

Maurizio Vitiello