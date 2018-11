Napoli. Domus Ars. Autunno Musicale 2018. Carla Orbinati in recital pianistico.

Articolo di Maurizio Vitiello – Carla Orbinati a Napoli.

Associazione Musica Libera

presenta

AUTUNNO MUSICALE 2018

Carla Orbinati

Recital Pianistico

21 NOVEMBRE 2018, ore 18,30

Domus Ars – Via Santa Chiara 10 Napoli

Un concerto sulla musica dei compositori russi con una particolare esecuzione della canzone napoletana “Chiove”, dedicata al maestro Sergio Fiorentino.

Prosegue con successo “Autunno Musicale”, la stagione concertistica 2018 dell’Associazione Musica Libera al Centro di cultura Domus Ars con l’organizzazione de Il Canto di Virgilio e la direzione artistica del maestro Lucio De Feo.

Il terzo appuntamento in programma è previsto per il 21 novembre 2018, alle 18,30, alla Domus Ars (Via Santa Chiara 10): il recital pianistico di Carla Orbinati.

Il concerto è dedicato alla musica di compositori russi da “Dumka” di Tchaikovsky a “Quadri di un’esposizione” di Mussorgsky.

La Orbinati ha, però, voluto fare un personale tributo in memoria del maestro Sergio Fiorentino.

Verrà eseguita, infatti, la celebre canzone napoletana “Chiove” di Bovio-Nardelli, nel particolare arrangiamento del compianto maestro.

Precisa il maestro Lucio De Feo, direttore artistico della rassegna: “E’ una pianista di straordinaria qualità interpretativa, perché unisce ad una innegabile maestria tecnica una sensibilità fuori dal comune, che si percepisce soprattutto quando affronta un repertorio a lei congeniale come il tardo Romanticismo. Sono sempre stato colpito dalla apparente semplicità con cui Carla Orbinati esegue ogni brano, mentre le emozioni che suscita all’ascolto producono effetti di profondità e bellezza che raramente si incontrano simultaneamente.”

Ecco una breve scheda sulla musicista:

Carla Orbinati è nata a Napoli dove si forma culturalmente, intraprende gli studi pianistici all’età di 5 anni sotto la guida della madre Giuseppina Migliaccio. I

n seguito, in concomitanza con gli studi classici, approfondisce lo studio della musica al Conservatorio di Napoli dove si laurea in pianoforte con il massimo dei voti e la lode.

Ha seguito corsi di alto perfezionamento pianistico con noti artisti quali Luigi Averna, Alexander Hinthev e Francesco Nicolosi.

Ha vinto concorsi nazionali ed internazionali esibendosi in Italia e all’estero come solista e in formazione cameristica.

Attualmente, prosegue gli studi di composizione e direzione d’orchestra di fiati con il Maestro Cav. Paolino Addesso al Conservatorio di Napoli, oltre all’insegnamento si dedica all’attività concertistica e alla ricerca.

INFO:

Via S. Chiara 10c – Napoli, presso la sede del Centro culturale Domus Ars

Prezzo del biglietto 12€. Sono attive tutte le convenzioni associative

+39 329 836 6678 info@associazionemusicalibera.com;

PROGRAMMA AUTUNNO MUSICALE 2018

ASS. MUSICA LIBERA

Mercoledì 21 Novembre, ore 18.30

Recital pianistico di Carla Orbinati

Venerdì 14 Dicembre, ore 18.30

Concerto di fine anno

Riccardo Natale – Pianoforte

Dirige Gennaro Maria Pupillo

Spettacolo da non perdere; da seguire attentamente.

Maurizio Vitiello