Napoli conferisce la cittadinanza onoraria ad Alessandro Gassman che risponde: “Napoli è città onoraria nel mio cuore”

Napoli. Il sindaco Ligi de Magistris ha proposto alla sua Giunta il conferimento della cittadinanza onoraria all’attore Alessandro Gassman “quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, ammirazione ed affetto della Città di Napoli”. Nella delibera vengono ripercorsi i momenti più importanti della sua carriera e si sottolinea che “è sempre più impegnato in ruoli che coinvolgono la nostra Città. Tra questi, spicca quello ne ‘I bastardi di Pizzofalcone’, arrivato alla seconda serie, tratto dai romanzi del grande autore napoletano, Maurizio De Giovanni. Non solo, ma anche la regia teatrale del famoso cult-movie di Elia Kazan ‘Fronte del porto’, rappresentato al Bellini, con una trasposizione agli inizi degli anni ’80, nel porto della Napoli post-terremoto, in preda ai conflitti camorristici dell’epoca; o altri progetti, tra i quali una messa in scena de ‘Il silenzio grande’, sempre di De Giovanni, in programma al prossimo Teatro Festival”. Lunedì 17 dicembre avrà luogo la cerimonia ufficiale del conferimento. Nel frattempo Alessandro Gassman, dopo la notizia, ha pubblicato un tweet sul suo profilo nel quale scrive: “Cittadino onorario. Che dire, non soltanto un grande onore per me ma una condivisione profonda di umanità. Io sarò cittadino onorario di Napoli, e Napoli è città onoraria nel mio cuore”.