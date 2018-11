Napoli. Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo. Maria Gabriella Mariani in “Virtuoso Piano Works”.

Articolo di Maurizio Vitiello – MARIA GABRIELLA MARIANI a NAPOLI.

Associazione Mozart Italia – Napoli | Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli

DUE EVENTI per il NATALE A NAPOLI 2018

con MARIA GABRIELLA MARIANI

SALA DEL CAPITOLO (Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore),

Napoli, vico San Domenico Maggiore, 18

Maria Gabriella Mariani | Virtuoso Piano Works

Venerdì 7 dicembre 2018, ore 18,30

Maria Gabriella Mariani terrà un concerto di musiche per pianoforte di grande respiro virtuosistico.

Alcune di esse sono tratte dal suo apprezzatissimo lavoro discografico “Pour jouer / Virtuoso Piano Works” prodotto di recente in Giappone (Da Vinci Classics, Osaka 2018)

A tu per tu con Maria Gabriella Mariani

Domenica 9 Dicembre 2018, ore 11,30

In un clima informale la Mariani incontra gli appassionati della musica e del pianoforte, giovani e meno giovani per parlare del suo ultimo lavoro discografico, del rapporto con la musica, del legame musica – letteratura, tra brevi accenni di brani al pianoforte e qualche improvvisazione live su richiesta del pubblico in sala.

Ecco una breve bio-scheda sull’artista:

Musicista di riconosciuto straordinario talento e dalla grande tensione comunicativa, compositrice e anche scrittrice, la Mariani è una personalità artistica “complessa ed insieme trasparente”, per qualcuno perfino “prorompente”, una figura unica nel panorama della musica classica.

La critica le dà il merito di saper ricongiungere il ruolo dell’interprete a quello del compositore, come era stato per quasi tutti i grandi pianisti del passato fino agli albori del ‘900.

A maggior ragione, la particolare attitudine all’IMPROVVISAZIONE, che non è passata inosservata alla grande Martha Argerich e a illustri musicologi, fa rivivere i fasti mitici dell’epoca di Chopin e Liszt fino a Sergej Vasil’evič Rachmaninov.

L’evento avrà luogo nella Sala del Capitolo, suggestivo gioiello di Arte Secentesca con scene pittoriche ispirate al Calvario, alla Passione e al Martirio di Cristo, incastonato in uno degli scrigni più’ rappresentativi ed amati del Centro Antico di Napoli: il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore.

Info/Prenotazioni:

334 3193706

napoli@mozartitalia.org

Da seguire quest’artista di gran pregio musicale; da non perdere i suoi momenti a Napoli.

Maurizio Vitiello