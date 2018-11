Napoli. Chiesa di San Potito. Viva attesa per il “Maresa Galli Trio” in concert con “Sketches of Swing”.

Articolo di Maurizio Vitiello – MARESA GALLI TRIO a Napoli.

Domenica 25 novembre 2018, alle ore 20, nella Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, 1, (nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, Napoli) il Maresa Galli Trio terrà il concerto Sketches of Swing.

Dopo la pubblicazione dell’album All of Me, Maresa Galli in concerto è accompagnata dai maestri Bruno Persico (arrangiatore e direttore artistico del cd) al pianoforte ed Enzo Amazio alla chitarra.

La bravissima artista Maresa Galli segnala e precisa: “Omaggio i maestri che mi hanno accompagnata nel mio viaggio musicale: Gershwin, Ellington, Jobim, Charmichael, padri di melodie intramontabili”.

In scaletta celeberrimi standard di jazz, da “Tenderly” (W.Gross/J.Lawrence) a “All of me (G. Marks / S. Simons)”, brano che dà il titolo all’album omonimo, da “How Insensitive” (N. Gimbel / V. de Moraes / A. C. Jobim) a “The Man I love” (G. Gershwin / I. Gershwin), da “My Funny Valentine” (R. Rodgers / L. Hart) a “Snow” (B. Persico / M. T. Galli) e altre composizioni originali.

Info: 081 5447569

Concerto effervescente assolutamente da non perdere e per apprezzare voce e suoni.

Da non mancare; vivamente consigliato.

Maurizio Vitiello