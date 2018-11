Napoli 3-1 Stella Rossa. Grande Napoli ma non è ancora qualificato.

Al San Paolo il Napoli travolge la squadra di Belgrado 3-1 andando a 9 punti nel girone di ferro con Psg e Liverpool. In contemporanea, la partita tra Psg e Liverpool finisce 2-1 posticipando il passaggio agli ottavi di finale delle 3 squadre. Al San Paolo decidono una doppietta di Mertens e un gol di Hamsik in una forma straordinaria. Mertens arriva a quota 100 gol e diventa uno dei bomber più forti del club partenopeo di tutti i tempi. Il gol che accorcia le distanze e rende un pò amara questa vittoria arriva grazie ad una ottima giocata del fantasista Marko Marin, (ex calciatore della Fiorentina), che trova l’esterno Benaluone solo lasciato da Mario Rui. La conclusione di sinistro non viene presa da Ospina e finisce nell’angolino basso. Questo gol è molto pesante per la questione della differenza reti. Il gol di Benaluone permette al Liverpool di Kloop di poter vincere 1-0 contro gli azzurri, e passare avanti, nell’ultima partita del girone. Ora si attende solo la partita dell’11 Dicembre che comunque vada sarà una vittoria. A questa squadra bisogna solo applaudire, anche se il rammarico per alcuni gol subiti in momenti decisivi, però nessuno avrebbe immagininato questo risultato dopo 5 partite.