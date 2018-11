Napoli 1-1 Psg. Napoli spettacolare e in testa al girone.

In un San Paolo gremito, con 55 mila spettatori, il Napoli ospita i parigini per la gara di ritorno in questo girone infernale. Gara di personalità e di una qualità invidiabile da tutta Europa.

La gara

Nel primo tempo, gli azzurri hanno pensato maggiormente a contenere il Psg che con le accelerazioni di Neymar e Mbappè hanno creato più di una preoccupazione ai difensori, ma la partita a livello difensivo è stata quasi perfetta. Provano gli azzurri timidamente ad affacciarsi nell’area di rigore francese ma le occasioni sono davvero poche. Purtroppo a fine primo tempo, Mbappè scatta in posizione regolare e nessuno ferma l’inserimento centrale del terzino spagnolo Bernat che riceve palla e si trova liberissimo in mezzo a 6 difensori azzurri. Lo spagnolo piazza il pallone nell’angolino spiazzando Ospina. Al riposo di va sullo 0-1. Il secondo tempo parte con una determinazione e voglia diversa da parte degl’uomini di Ancelotti. Il San Paolo spinge e il Napoli gioca 20 minuti di calcio spettacolo. Il gol è nell’aria ma Buffon, con un pò di fortuna e un pò di bravura riesce a limitare le azioni offensive che sembrano segnare il pareggio. Dopo aver sfiorato il gol, Callejon cambia la partita: al minuto 60 Insigne imbuca per lo spagnolo ma Thiago Silva devia la traiettoria, Josè ci crede, anticipa e viene steso sia dal difensore brasiliano che da Buffon, è calcio di rigore. Sul dischetto va Insigne che non si fa intimidire dagli sguardi di Buffon e le sue faccine. Il Napoletano pensa solo al pallone e con un destro precisissimo firma l’1-1. Il Psg prova invano a passare di nuovo in vantaggio e il Napoli non crea più azioni. Dopo l’ingresso di Cavani, gli applausi e l’inserimento in campo di Ounas, Mbappè va vicino all’1-2 ma il pallone finisce fuori. La partita termina 1-1 e gli azzurri possono ritenersi soddisfatti per il risultato. Dopo la sconfitta in giornata del Liverpool in casa della Stella Rossa, il Napoli è a pari punti con gli inglesi ed è primo per lo scontro diretto. Ora le probabilità di passare il girone aumentano, ma bisogna mantenere la stessa convinzione e forza in ogni partita di questa competizione.