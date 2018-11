NA 4/11/18 presso teatro S. Maria della Libera pres.to spettacolo musicale “Rimani e batti le mani”

Cronaca di un evento

Domenica 4 Novembre u.s. presso il teatro Santa Maria della Libera in via Belvedere al Vomero, è stato presentato lo spettacolo musicale di Antonio Onorato e Giuseppina Busiello“Rimani e batti le mani”.

La sala era gremita di ospiti nonostante il tempo piovoso.

Lo spettacolo è stato presentato brillantemente da Giò Siciliano che ha anche cantato delle canzoni applaudite dal pubblico.

Nello spettacolo un ventaglio di brani cantati da Antonio Onorato e Sergio De Simone accompagnati al piano dai maestri Massimo Piscopo, Gianfranco Matarazzo e Pippo Noviello.

Il maestro Giuseppe De Simone accompagnandosi con la chitarra ha cantato poesie da lui musicate e tra queste, alcune di Giuseppina Busiello che il pubblico ha mostrato di apprezzare con grandi applausi e tanti “bravo”.

Hanno partecipato:

Antonio Onorato, Giò Siciliano, Giuseppina Busiello, Massimo Piscopo, Gianfranco Matarazzo, Sergio De Simone, Pippo Noviello, Francesco Liuzzi e Michele Perri.

Lo spettacolo, durato circa due ore, è stato chiuso con i ringraziamenti di Giò Siciliano e Antonio Onorato sia al cast che al pubblico sulle note di “O surdato nnammurato”, noto brano che è stato ripreso anche dal pubblico che ha elargito applausi all’unisono.

Aggiungo anche i miei complimenti ad Antonio Onorato e Giuseppina Busiello per l’allestimento dello spettacolo ed a Giò Siciliano per la sua brillante presentazione e partecipazione canora.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews