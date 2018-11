NA 21/11/18 presso la Bib. B. Croce pres.to “Napoli in…canto”.

Cronaca di un evento

Mercoledì 21 Novembre u.s. presso la Biblioteca Croce, in via De Mura al Vomero Napoli, la giornalista Marisa Pumpo Pica ha presentato l’edizione di Novembre di “Napoli in…canto”

Nonostante il pomeriggio piovoso, la sala era gremita di ospiti.

Marisa Pumpo ha aperto l’incontro con il saluto a tutti i presenti iniziando subito ad introdurre i poeti che hanno declamato i loro versi.

Hanno declamato poesie:

Roberto Rizzo, Irene Pumpo, Italo Sgherzi, Arturo Bono, Annamaria Piccirillo, Anna Torriero, Adriana Torre, Emilia Menini, Maria Rosaria La Gala, Anna Maria De Vito, Roberto Di Roberto, Gennaro Esposito, Nunzia Nasti, Vittoria Alterio, Peppe Esposito, Bruno Basurto, Gennaro Di Vaio, Lidia Sanseverino.

Le poesie sono state intervallate da siparietti musicali a cui hanno partecipato:

Cosimo De Liberato, Maria Rosaria Botti, Enza Romano, Antonio Micera e Antonio Onorato accompagnato alla chitarra dal maestro Gianfranco Matarazzo.

Marisa Pumpo, che ha brillantemente presentato l’evento, ha chiuso la serata con il saluto agli ospiti e l’arrivederci ai prossimi eventi.

Il pubblico ha applaudito sia i poeti che i cantanti.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews