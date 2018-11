NA 16-17-25/11/18 presso teatro Immacolata lo spettacolo “Io, Alfredo e Valentina”.

La Compagnia Punto…e basta! Ha portato in scena al teatro Immacolata al Vomero il lavoro in due atti di Oreste De Santis, “Io, Alfredo e Valentino per la regia di Nicola Salvo, che ha divertito il pubblico presente il 16 e 17 Novembre u.s.

La commedia scivola veloce e senza vuoti di scena. Gli attori tutti ben preparati danno vita ad un susseguirsi di situazioni ed intrighi esilaranti che divertono il pubblico. L’atmosfera è pregna di allegria che gli spettatori dimostrano di apprezzare con applausi ad ogni passaggio.

Quando, dopo circa due ore di spettacolo in due tempi, è stato chiuso il sipario e gli attori salutano il pubblico, questi, ha espresso il proprio consenso, con lunghi e ripetuti applausi.

La trama:

“E’ sabato e Federico 40 enne single si prepara a partire per il week end, ma i suoi programmi saltano a causa delle continue intrusioni, sia della sorella Maria, napoletana verace che vuole a tutti i costi farlo sposare, che da Alfredo, l’amico del cuore che cerca consolazione e sfogo perché si è perdutamente innamorato di una prostituta di nome Valentina che lo rifiuta. La tranquilla e serena vita di Federico verrà travolta ulteriormente dalle rivelazioni della sorella che lo crede gay, le proposte della moglie di Alfredo che vuole vendicarsi di questi, le puntuali poesie del cognato Peppino e l’arrivo esplosivo di Valentina…

Il susseguirsi di innumerevoli equivoci rendono la commedia divertentissima con esilaranti momenti di comicità dove però vengono messe in risalto alcune pesanti tematiche comportamentali dei nostri tempi: l’omofobia e la violenza sulle donne, il tema dell’omofobia è trattato con estrema simpatia e leggerezza, mettendo in grande risalto il pregiudizio che ancora oggi grava pesantemente sulle tendenze sessuali delle persone… Rimane comunque, nel contesto di una suggestiva trattazione all’insegna dell’ilarità, un invito a riflettere sui pregiudizi e sulle debolezze che ancora oggi regolano il comportamento sociale…ovvero sulle nostre piccole miserie umane.”

Il cast è composto da Davide Benedetti, Vittoria Sarracino, Nicola Salvo, Maria Rosaria Spiniello, Adriana Cardinale, Giancarlo Iaboni, Chiara Zicarelli, Alessandra Coda, Salvatore Anatrella, Ada Punzo.

La regia è di Nicola Salvo che ancora una volta si rivela bravo regista e bravo attore, assieme ad un cast che, anche se amatoriale, non ha nulla da invidiare agli attori professionisti.

Le scene sono di Giovanni Balzano, la regia audio e luci è di Dario Capasso.

Il lavoro si replica domenica 25 Novembre p.v.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews