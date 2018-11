NA 13/11/18 presso libreria Io ci sto pres.ne del libro “Napoli velata e sconosciuta” di Maurizio Ponticiello

Riceviamo e pubblichiamo

C O M U N I C A T O S T A M P A

IOCISTO

la libreria di tutti

Via Cimarosa 20 (P.zza Fuga) – Napoli

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE ORE 18,30

Presentazione del nuovo libro di

Maurizio Ponticello

NAPOLI VELATA

e sconosciuta

Luoghi e simboli dei Misteri, degli Déi, dei miti, dei riti, delle feste

(Newton Compton)

con l’autore:

VITTORIO DEL TUFO

MARTIN RUA

SANTA DI SALVO

Reading di: Fulvio Pastore

Martedì 13 novembre alle ore 18:30 alla libreria di tutti Iocisto in piazza Fuga (Na), presentazione della Napoli velata e sconosciuta di Maurizio Ponticello (Newton Compton). Accompagnano l’autore in questo nuovo viaggio tra i luoghi e i simboli dei misteri, degli déi, dei miti, dei riti e delle feste della città il redattore capo de Il Mattino Vittorio Del Tufo e lo scrittore Martin Rua. Modera Santa Di salvo, letture a cura dell’attore Fulvio Pastore. Nel corso dell’evento sarà presentato il booktrailer con le musiche originali di Elyza Jeph.

Non esiste altro insediamento urbano al mondo che abbia fatto parlare tanto di sé, eppure, sottraendo uno a uno i veli che vestono Napoli, è possibile scorgere ancora dell’altro, e quel che si scopre è sempre più avvincente. Circa tre millenni dopo la sua fondazione, quindi, la capitale del Sud nasconde altri misteri? Qual è il segreto della sua nascita e il suo significato? In che modo la tipica struttura a scacchiera di Neapolis lega il maestro Pitagora a Vitruvio e a Leonardo da Vinci, tanto da farne il prototipo ideale della città perfetta? E quale fu il vero ruolo di Virgilio il Mago fino a tutto il XIV secolo, quando lo sconosciuto san Gennaro gli si avvicendò come paladino? Napoli velata e sconosciuta è una caccia al tesoro, un viaggio pirotecnico che arriva al fondo di ogni cosa, smonta luoghi comuni sedimentati dal tempo o inventati dalla faziosità dei denigratori. Questo libro procede seguendo un filo rosso di collegamento tra la città celeste e quella profana, e ne svela i segreti più profondi. Infine, s’interroga sulle mille vicende magiche e affascinanti raccontate all’ombra del Vesuvio, e si chiede come siano accadute, e si domanda innanzitutto il perché. E così, l’autore mette nelle mani del lettore chiavi interpretative insospettabili che pongono Napoli sotto tutta un’altra luce.

I capitoli del libro:

– SIRENISSIMA NEAPOLIS

• il canto che incanta: la parthenogenesi

• una scacchiera per incontrare gli déi

• la città perfetta: il modello di cosmogramma tra Pitagora e Vitruvio

• scetavaiasse e putipù per l’imperatore

• il Gymnasium, ginnastica per la mente

• il Locus Amoenus e i teatri dimenticati

– MITI, SIMBOLI E LEGGENDE DELLA CITTÀ NASCOSTA

• la città porosa

• Virgilio, il verginello

• l’ovo cosmico: evitiamo una frittata

• il libro degli oracoli

• la Crypta Neapolitana

• tenet nunc Parthenope

•’o scarpunciello da’ maronna

• nel cuore della grotta, un dio

• Priapo e l’estasi divina

• gli antri e il sesso del Satyricon

• la madonna dal pede rotto

• i segni della festa delle feste

• orge e tarantelle ai piedi di Giano

L’autore:

Maurizio Ponticello è stato corrispondente di testate radiofoniche e televisive, redattore di vari quotidiani e cronista de «Il Mattino». È autore del thriller La nona ora. Con la Newton Compton ha pubblicato Forse non tutti sanno che a Napoli…, Un giorno a Napoli con san Gennaro, Napoli velata e sconosciuta e, con Agnese Palumbo, Misteri, segreti e storie insolite di Napoli e Il giro di Napoli in 501 luoghi. Ha avuto diversi riconoscimenti tra i quali il premio Domenico Rea. È presidente della storica associazione Napolinoir.

Per saperne di più: www.maurizioponticello.it

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews