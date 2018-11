IL MUSEO CORREALE PER LA COAST TO COAST SORRENTO POSITANO

Il presidente della Fondazione Museo Correale, Gaetano Mauro, ha annunciato in una intervista esclusiva agli inviati di Positanonews, che quest’anno il pacco che riceveranno gli atleti partecipanti alla maratona Coast to Coast, conterrà anche un biglietto gratuito, per l’atleta e i suoi familiari accompagnatori, per poter visitare il Museo. Ricordiamo che il percorso 2018 della maratona passa davanti al Museo.