Mormile : Chiede più corse alla Sita

Il sottoscritto Fulvio Mormile, nato a Minori (SA) il 3 settembre 1971, nella sua qualità di Consigliere Provinciale, essendo stato sensibilizzato da numerosi studenti della costiera amalfitana a venire in loro aiuto per cercare di ridurre gli innumerevoli disagi a cui vanno incontro per frequentare i corsi universitari presso l’ateneo di Fisciano , nonostante la posizione della struttura sia baricentrica rispetto all’intera provincia, per detti studenti il raggiungimento con mezzi pubblici risulta essere problematico al punto da preferire, in alcuni casi , iscriversi presso le università napoletane , meglio collegate, ragion per cui

C H I E D E

alla S.V. per la sua competenza, di adoperarsi per l’ istituzione di una o più corse dirette dalla Costiera Amalfitana a Fisciano, in modo da sanare questa pesante carenza per i nostri studenti

Palazzo Sant’ Agostino ,20.11.2018

Fulvio Mormile Capogruppo Provincia di Salerno