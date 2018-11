Montecorice, giovane consigliere non lo manda a dire scrive e basta

Nell’ambiente politico cittadino, in molti hanno fatto la faccia storta, dopo che un giovane consigliere comunale Rosario Meola, ha deciso, come si suol dire, di mettere nero su bianco, pubblicando su di un social una nota sul “malcostume delle residenze fittizie”.

Ecco il post di Rosario Meola

Da anni se ne parla ma nessuno, un po’ per inettitudine e un po’ per un tornaconto elettorale personale, ha iniziato a

mettere nero su bianco e iniziare a fare sul serio.Parlo delle residenze fittizie che creano un danno erariale non indifferente al nostro Comune già in forte affanno.Questo e’ un primo step cioe’ chiedere le nuove residenze registrate, il tutto poi unitamente ad una relazione verrà inviato all’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e anche alla locale Polizia Municipale.In un Comune di neanche 2000 anime non e’ possibile avere centinaia di case vuote,intestate come prima casa, tutto l’anno e eludere tasse, imu ecc a danno nostro.

Mi prendo questa responsabilità forse mai intrapresa da nessuno subendo sicuramente qualche critica e qualche bestemmia ma fiero di fare una cosa buona e giusta.