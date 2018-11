Missione in Costiera Amalfitana per Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson

Una produzione hollywoodiana torna finalmente in Italia, scegliendo la Costiera Amalfitana come location. Il film in questione sarà il sequel di Come ti Ammazzo il Bodyguard, film campione di incassi in tutto il mondo (ben 180 milioni di dollari) prodotto dalla Millennium Filmsc, diretto da Patrick Hughes, con protagonisti la coppia d’attore Ryan Reynolds e Samuel Lee Jackson (che è venuto spesso in vacanza a Positano). A svelare la notizia dell’atteso seguito del fortunato film è stata la rivista settimanale Variety. mentre la Lionsgate ha svelato il nome del titolo.

La compagnia d’intrattenimento ha rivelato durante l’American Film Market di Santa Monica, che la pellicola si intitolerà The Hitman’s Wife Bodyguard. Il film verrà messo in produzione nel marzo del 2019, ma la data di uscita del film è ancora un’incognita. Tom O’Connor tornerà a scrivere sceneggiatura, mentre parte del cast è confermato: oltre Ryan Reynolds, nel ruolo di Michael Bryce, Samuel L. Jackson, nel film come Darius Kincaid, e Salma Hayek, come Sonia Kincaid, moglie di Darius. I primi dettagli sulla trama rivelano che Darius vorrà ingaggiare Michael Bryce, per proteggere sé stesso e sua moglie per una missione in Costiera Amalfitana.