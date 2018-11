Minori: notte in bianco per tutti

Minori, Costiera amalfitana . Non terminano certo nel migliore dei modi i festeggiamenti organizzati per il 225 anninersario del rinvenimento delle Sacre Relique di Santa Trofimena

NO! proprio no!

Tutti a rigirarsi nel letto, tranne alcuni sconsiderati, perchè lo sparo continuo di fuochi artificali ha disturbato l’intera notte. E’ un uso barbaro, incivile, bastardo di festeggiare (sic!) , di prepararsi ad una veglia in attesa delle ore 6 del mattino, ora della Messa mattutina, frequentata da fedeli assonnati ed imbronciati ( un tempo la Messa era alle ore 5 e tutti, grandi e piccini, andavano in chiesa, accompagnati dal suono della banda musicale e delle zampogne con animo festante). Poi, come tutto del resto, la cosa degenerò e tutte le notti del 26 di novembre a Minori (e nelle vicine Maiori e Ravello), non si dorme per colpa di incivili che, pensando di fare qualcosa in onore della Santa, disturbano invece l’intera collettività.

E’ stato, come sempre, un continuo martellamento( un militrare di Maiori ha confidato: caro professore mi sono svegliato di soprassalto, sudato e nervoso perchè il tutto mi ricordava le notti passate in zona afgana.

Si lascia immaginara il disorientamento dei turisti che occupano le case vacanze e gli alberghi (quelli aperti) di Minori e Maiori.

Cosa fare?…..