Minori. Mercoledì 12 dicembre si elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Limone Costa d’Amalfi IGP

Saranno a breve rinnovate le cariche statutarie del Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi IGP. A tal fine è stata convocata un’assemblea straordinaria che vedrà la partecipazione di tutti i soci. L’incontro per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti avverrà a Minori mercoledì 12 dicembre alle ore 17.30 presso il Palazzo Mezzacapo. Il Consorzio ha diffuso una nota in cui precisa le modalità di partecipazione al voto degli aventi diritto saranno stabilite in sede assembleare in base al dettato dello Statuto e del Regolamento vigente. Le persone e le aziende che non potranno prendere parte all’assemblea hanno il diritto di essere rappresentate da qualsiasi altro socio previa delega firmata con allegata una copia di un documento di riconoscimento valido ed ogni socio non potrà avere più di tre deleghe.