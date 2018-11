Minori e Maiori: Giornata della colletta alimentare

Anche quest’anno verrà effettuata la “giornata della colletta alimentare” attraverso la quale il Banco Alimentare, invita chi fa la spesa a donare per chi è meno fortunato. Un’iniziativa contro la povertà ma anche contro lo spreco, che vede il supporto di media e istituzioni nazionali.

In Costiera Amalfitana, come negli anni precedenti, saranno i volontari di Minori dell’associazione di promozione sociale “Primavera” a farsi carico della raccolta e della distribuzione delle offerte dei cittadini presso i supermercati di Minori e Maiori nell’intera giornata di oggi, sabato 24 novembre. Le derrate raccolte verranno distribuite a mensilmente presso la sede operativa di Corso Vittorio Emanuele 131. Gli aderenti saranno contattati per le date all’ingresso della sede e del CAF in Corso Vittorio Emanuele 108. Persone anziane o disabili invece riceveranno la loro parte direttamente a domicilio da parte dei volontari.

Per le nuove adesioni di chi intende ricevere il sostegno si dovrà fare richiesta mettendosi in contatto con la responsabile.

Non sarà più necessario dotarsi di attestato ISEE, sarà cura dell’associazione verificare l’effettivo stato di indigenza dei richiedenti.

«Il programma di sostegno che promuoviamo ormai per il settimo anno consecutivo non concepisce aiuti come solidarietà fine a sé stessa, ma come uno strumento per incontrare ed ascoltare la gente, per aggregare giovani locali intorno ad un progetto. L’obbiettivo è condividere, star bene facendo del bene» dichiara Rossella Crivelli precisando che «continuiamo ad offrirci in questa iniziativa ignorati dal Comune di Minori, al quale più volte abbiamo fatto appello per aiutarci a gestire i costi di mezzi e strutture che rendono possibile tutto questo. Tanto che non siamo neanche menzionati nell’albo delle associazioni, mentre altre hanno invece usufruito gratuitamente di spazi pubblici. Quello che facciamo non merita considerazione? Per l’ennesima volta lo chiediamo al Sindaco e l’assessore alle politiche sociali che regolarmente ci lasciano senza neanche una risposta».